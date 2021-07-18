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Главный эфир | 18.07.2021

18.07.2021

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Главный эфир | 18.07.2021

  • Жаркий прием в знойное лето. Заглянем на дворцовые переговоры
  • Экономика и безопасность.Тематика интеграционная, цифры союзные
  • Что ответим на агрессивные выпады западных "партнеров"
  • Ячейки террористов зарубили на корню. Какое будущее готовили несогласным
  • И кто следующий в обойме американского кольта
  • Отстоим суверенитет и обезопасим людей. Поправки в законы весьма кстати
  • Базарные дни, музыкальные ночи. Как Витебск закружил в фестивальном ритме. Строим музыкальные мосты и слушаем звуки новой жизни
  • Голоса наших детей радуют мам благодаря новейшей медтехнике
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