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Главный эфир | 29.05.2022

29.05.2022

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Главный эфир | 29.05.2022

  • Рассчитывать на себя. Об экономике и перспективах партнерства Минска и Москвы через призму вопросов безопасности.
  • Как санкции добивают создателей: Макрон раздает талоны на еду, а Джо в поисках детского питания и дешевого бензина.
  • Как вышло, что Брюсселю не хватает пшеницы, которая в Украине хранится в ангарах, что курирует дядюшка Сэм.
  • Люди ничто, нажива - все. Запад, продавая оружие, палит по своим и чужим. Бойню в Техасе организовал подросток или администрация США?
  • На пике "Телевершины". X-Factor берет Гран-при. В копилке Агентства теленовостей шесть наград.
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