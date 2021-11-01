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Главный эфир | 01.11.2021

01.11.2021

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Главный эфир | 01.11.2021

  • А. Лукашенко пригрозил снять с постов губернаторов
  • Президент за неделю посетил три региона: о больших инвестициях и региональном развитии
  • Производство спасительного газа на личном контроле Президента
  • О новых штаммах, действенности вакцин и о профилактике рассказал профессор НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова М. Костинов
  • Гость "Главного эфира" Д. Пиневич - о ситуации с коронавирусом в Беларуси
  • А. Сыч о ситуации на границе и непомерных амбициях польского режима
  • Польшу исключили из Генассамблеи Европейской сети советов по судебной власти и обязали выплачивать ежедневный штраф в пользу Еврокомиссии
  • История Х. Наджима, родившегося в Ливане, но после получения образования оставшегося в Беларуси
  • Красное золото Беларуси: завершается сезон сбора клюквы на крупнейшей плантации мира
  • А. Москва возглавит в Польше профильное министерство по вопросам климата и окружающей среды
  • X-Factor: кто довел Бузову до слез и заставил кричать Соседова? Смотрите 31 октября на "Беларусь 1" в 20:45
  • Л. Гладкая о возможных законодательных новациях в рубрике "Площадка"
  • ХХI век - это "война в сфере умов"
  • Госдепартамент статистики Литвы: Вильнюс рекордными темпами наращивает импорт белорусских товаров
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