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Главный эфир | 07.11.2021

07.11.2021

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Главный эфир | 07.11.2021

  • Новый кардиоцентр в Могилеве - продолжение доброй традиции делать подарки к 7 Ноября. Клиники, сады, школы, комплексы… Не ставим на паузу строительстве важных социальных объектов.
  • От общего рынка углеводородов до обороны и единого гуманитарного пространства. Ставим подпись под союзным декретом. Что важно для страны в целом и для каждого белоруса в частности?
  • Как идет большая работа на благо народа и какое будущее заложено в основу главного закона страны?
  • В войне с вирусом лучшее оружие сознательность. Как не открыть свою историю болезни?
  • Профилактика или реабилитация - что выбираете вы?
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