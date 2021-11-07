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Главный эфир | 07.11.2021
07.11.2021
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21 видео
Главный эфир | 07.11.202107.11.2021
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
Главный эфир | 11.08.202411.08.2024
Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 28.07.202428.07.2024
Главный эфир | 21.07.202421.07.2024
Главный эфир | 14.07.202414.07.2024
Главный эфир | 07.11.2021
- Новый кардиоцентр в Могилеве - продолжение доброй традиции делать подарки к 7 Ноября. Клиники, сады, школы, комплексы… Не ставим на паузу строительстве важных социальных объектов.
- От общего рынка углеводородов до обороны и единого гуманитарного пространства. Ставим подпись под союзным декретом. Что важно для страны в целом и для каждого белоруса в частности?
- Как идет большая работа на благо народа и какое будущее заложено в основу главного закона страны?
- В войне с вирусом лучшее оружие сознательность. Как не открыть свою историю болезни?
- Профилактика или реабилитация - что выбираете вы?