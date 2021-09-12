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Главный эфир | 12.09.2021

12.09.2021

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Главный эфир | 12.09.2021

  • Все в интересах людей и стран без ущерба суверенитету. 28 программ по интеграции. Вникаем в содержание и ценообразование.
  • Когда в основе фундамента смесь образцового сотрудничества. Выстроить заслон вызовам и угрозам - совершенно не проблема. Учения "Запад-2021" как холодный душ для горячих голов. Создаем пояс стабильности вокруг Союзного государства в ожидании Госсовета.
  • День, навсегда изменивший мир, - 11 сентября 2001 года. Штаты скорбят, но продолжают насильственное вмешательство. Кто стоял за спецоперацией вагнеровцев?
  • О чем проговорилось CNN, и как встречают государственную прессу литовцы. Протестующие требуют досрочных выборов и ликвидации дискриминации.
  • Красивые люди на улицах праздничного Минска. Эффектное шоу положило начало большому празднику в каждом уголке столицы. Всего 954. Большой город переживает вторую молодость.
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