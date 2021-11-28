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Главный эфир | 28.11.2021
28.11.2021
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21 видео
Главный эфир | 28.11.202128.11.2021
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
Главный эфир | 11.08.202411.08.2024
Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 28.07.202428.07.2024
Главный эфир | 21.07.202421.07.2024
Главный эфир | 14.07.202414.07.2024
Главный эфир | 28.11.2021
- Когда судьба людей на грани. Президент лично поговорил с беженцами у польских рубежей.
- Нарушить все! Польша наплевала на международные нормы и свои же законы. Главное событие недели. Почему западный гуманизм дал трещину? Раскол демократических институтов стал пропастью для человека без дома.
- Проект, над которым работала вся страна. Основной закон сегодня - на стол лидеру, скоро - на суд общественности. Статус ВНС, президентские сроки и полномочия на местах. Приоткроем новую Конституцию с главой Администрации.
- Отец-основатель или родитель номер один? Джордж Вашингтон не в тренде - с глаз долой, из сердца вон! Старый добрый мир никогда не будет прежним. 300 гендеров Нового Света - это вам не шутки.
- Сезон - на старт! Все внимание на трассу. Мечтаем о пьедестале с дрим-тим. Шансы на Пекин есть, это не утка.