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Главный эфир | 28.11.2021

28.11.2021

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Главный эфир | 28.11.2021

  • Когда судьба людей на грани. Президент лично поговорил с беженцами у польских рубежей.
  • Нарушить все! Польша наплевала на международные нормы и свои же законы. Главное событие недели. Почему западный гуманизм дал трещину? Раскол демократических институтов стал пропастью для человека без дома.
  • Проект, над которым работала вся страна. Основной закон сегодня - на стол лидеру, скоро - на суд общественности. Статус ВНС, президентские сроки и полномочия на местах. Приоткроем новую Конституцию с главой Администрации.
  • Отец-основатель или родитель номер один? Джордж Вашингтон не в тренде - с глаз долой, из сердца вон! Старый добрый мир никогда не будет прежним. 300 гендеров Нового Света - это вам не шутки.
  • Сезон - на старт! Все внимание на трассу. Мечтаем о пьедестале с дрим-тим. Шансы на Пекин есть, это не утка.
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