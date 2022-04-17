Главный эфир | 17.04.2022

Итоги визита Александра Лукашенко на Дальний Восток

Эксклюзивное интервью председателя президиума Национальной академии наук Владимира Гусакова

Западные санкции в разы увеличили прибыль предприятия "Могилевхимволокно"

Субботники в Беларуси - дань природе и чистый воздух для будущих поколений

Кем являются наемники из Беларуси в Украине?

Рейтинг Байдена рушится параллельно отношениям с Востоком

Любой исход французских выборов может ударить по Белому дому

Скайп-интервью с британским политическим обозревателем Энтони Уэббером

Матч за заветный трофей ждет минскую "Юность" и жлобинский "Металлург"