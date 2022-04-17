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Главный эфир | 17.04.2022

17.04.2022

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Главный эфир | 17.04.2022

  • Итоги визита Александра Лукашенко на Дальний Восток

  • Эксклюзивное интервью председателя президиума Национальной академии наук Владимира Гусакова

  • Западные санкции в разы увеличили прибыль предприятия "Могилевхимволокно"

  • Субботники в Беларуси - дань природе и чистый воздух для будущих поколений

  • Кем являются наемники из Беларуси в Украине?

  • Рейтинг Байдена рушится параллельно отношениям с Востоком

  • Любой исход французских выборов может ударить по Белому дому

  • Скайп-интервью с британским политическим обозревателем Энтони Уэббером

  • Матч за заветный трофей ждет минскую "Юность" и жлобинский "Металлург"

  • Первый темнокожий католический священник в Беларуси служит в Гомеле

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