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Главный эфир | 09.01.2022

09.01.2022

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Главный эфир | 09.01.2022

  • Даже в светлые дни Рождества планету лихорадит от конфликтов. Чего ждать дальше? Как сохранить независимость и свое лицо - лицо каждого из нас?
  • Казни, мародеры, захват аэропорта и огненный ад. Во что террористы превратили Алматы?
  • Мирная миссия. Точку кипения охладил прилет миротворцев ОДКБ. Создаем модель безопасности на территории постсоветского пространства.
  • Польская "Дипломатия". Залечь на дно в Варшаве. После смертельного ДТП под Брестом польские дипломаты пытались вывезти виновника.
  • Соблюдать правила страны, в которой ты живешь, это фундамент любой Конституции. Вместе обсуждаем будущее.
  • Японец решил принять православие и остаться на мирной земле.
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