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Главный эфир | 01.05.2022

01.05.2022

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Главный эфир | 01.05.2022

  • Реальная перспектива пострадавших земель. Чего стоило убрать слово чернобыльские. Покажем, как в Чечерске люди живут. Регион, в который поверили, дает результат. Здесь говорим о посевной, готовности техники и перспективах мелиорации.
  • Если хлеб и труд рядом идут. В Первомай особое внимание локомотиву экономики - рабочему классу. Как поддержат работников в условиях санкционного давления?Актуальные ответы от министра Костевич.
  • А кто хорошо поработал, тот вкусно поел. Найден ли рецепт приготовления идеальных белорусских драников? Национальное блюдо может стать историко-культурной ценностью.
  • Газовая неожиданность или "Кто это сделал?" Пока еврочиновники думают, открывать ли счет в рублях, страдают люди.
  • Фильм-расследование Трампа «2000 мулов» скоро на больших экранах. А решится ли полиция расследовать вбросы?
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