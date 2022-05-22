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Главный эфир | 22.05.2022

23.05.2022

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Главный эфир | 22.05.2022

  • Сила в единстве! Саммит лидеров ОДКБ обнажил болевые точки блока. Как действовать впредь, когда недруги прописались у границ? Мнение генсека организации по поводу нездоровой активности НАТО, и почему Турция называет новых членов Альянса "очагом террористов"?
  • Когда Запад уже и не скрывает... Вассалы Вашингтона в Варшаве угрожают захватить Беларусь с телеэкранов.
  • Где проходят стажировку предатели-диверсанты и куда попадают уже готовые террористы и те, кто им помогал?
  • Голоса и деньги американцев на ветер. Спасибо и "прощай, оружие" говорит Киев, перепродавая стреляющие донаты в третьи страны. Украина - инструмент по переработке всего в деньги.
  • От кризиса до отчаяния. ООН бьется в истерике, призывая вернуть на мировой рынок Беларусь и Россию.
  • А санкции - это запреты или возможности? Белорусские производители могут выпустить новой продукции на 25 миллиардов долларов. В программу импортозамещения активно включилась Лидская лакокраска
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