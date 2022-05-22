3.39 RUB
3.45 USD
3.58 EUR
Главный эфир | 22.05.2022
23.05.2022
Выпуски
21 видео
Главный эфир | 22.05.202223.05.2022
Главный эфир | 22.12.202422.12.2024
Главный эфир | 15.12.202415.12.2024
Главный эфир | 08.12.202408.12.2024
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
Главный эфир | 11.08.202411.08.2024
Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 22.05.2022
- Сила в единстве! Саммит лидеров ОДКБ обнажил болевые точки блока. Как действовать впредь, когда недруги прописались у границ? Мнение генсека организации по поводу нездоровой активности НАТО, и почему Турция называет новых членов Альянса "очагом террористов"?
- Когда Запад уже и не скрывает... Вассалы Вашингтона в Варшаве угрожают захватить Беларусь с телеэкранов.
- Где проходят стажировку предатели-диверсанты и куда попадают уже готовые террористы и те, кто им помогал?
- Голоса и деньги американцев на ветер. Спасибо и "прощай, оружие" говорит Киев, перепродавая стреляющие донаты в третьи страны. Украина - инструмент по переработке всего в деньги.
- От кризиса до отчаяния. ООН бьется в истерике, призывая вернуть на мировой рынок Беларусь и Россию.
- А санкции - это запреты или возможности? Белорусские производители могут выпустить новой продукции на 25 миллиардов долларов. В программу импортозамещения активно включилась Лидская лакокраска