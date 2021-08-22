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Главный эфир | 22.08.2021

22.08.2021

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Главный эфир | 22.08.2021

  • От банкротства - к реабилитации. Как вытащить из пике проблемные предприятия и кто должен держать руку на пульсе? Рецепты оздоровления экономики на фоне пандемии и кризиса… в условиях внешнего давления
  • Афганская драма, или как унизить себя? США уходят, оставляя хаос и взрывоопасное наследие… Чем заканчивается игра в города и страны?
  • Ждет ли Старый Свет новый миграционный кризис как после "арабской весны"?
  • Пройти сито отбора "Х-Фактор" и услышать заветное "да"!Каждому начинающему артисту - индивидуальный подход. Что "творят" совсем юные самородки и выдержат ли они испытание славой?
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