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Главный эфир | 23.01.2022
23.01.2022
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Главный эфир | 23.01.202223.01.2022
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
Главный эфир | 11.08.202411.08.2024
Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 28.07.202428.07.2024
Главный эфир | 21.07.202421.07.2024
Главный эфир | 14.07.202414.07.2024
Главный эфир | 23.01.2022
- Маневры с пометкой "защита". "Союзная решимость - 2022". Беларусь и Россия проведут совместные учения. Выстраиваем общую безопасность в ответ на передернутый затвор Польши, Балтии и Украины.
- Принимаете ли вы изменения и дополнения? 27 февраля – референдум по Конституции.
- Оружие, боеприпасы, инструкторы… Как Украину под предлогом войны накачивают вооружением. Кому выгодно сделать Киев новым боевым форпостом?
- И почему Запад закрыл наше небо, не дождавшись расследования ИКАО? Доклад спутал жуликам карты. Кто теперь ответит за санкции? Беларусь готовит иски о возмещении убытков.
- Их задачей всегда было стереть белорусский геном. Ужасы геноцида вскрывают новые раскопки. Более 300 мест массовых захоронений людей. Кому снится Бронная Гора?
- Смольский в бронзе и на пьедестале. Белорус забирает награды в Рупольдинге и готовится к олимпийским стартам. Как уроженец Копыля поднялся на 7 место в общем зачете Кубка мира.