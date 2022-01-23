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Главный эфир | 23.01.2022

23.01.2022

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Главный эфир | 23.01.2022

  • Маневры с пометкой "защита". "Союзная решимость - 2022". Беларусь и Россия проведут совместные учения. Выстраиваем общую безопасность в ответ на передернутый затвор Польши, Балтии и Украины.
  • Принимаете ли вы изменения и дополнения? 27 февраля – референдум по Конституции.
  • Оружие, боеприпасы, инструкторы… Как Украину под предлогом войны накачивают вооружением. Кому выгодно сделать Киев новым боевым форпостом?
  • И почему Запад закрыл наше небо, не дождавшись расследования ИКАО? Доклад спутал жуликам карты. Кто теперь ответит за санкции? Беларусь готовит иски о возмещении убытков.
  • Их задачей всегда было стереть белорусский геном. Ужасы геноцида вскрывают новые раскопки. Более 300 мест массовых захоронений людей. Кому снится Бронная Гора?
  • Смольский в бронзе и на пьедестале. Белорус забирает награды в Рупольдинге и готовится к олимпийским стартам. Как уроженец Копыля поднялся на 7 место в общем зачете Кубка мира.
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