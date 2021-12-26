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Главный эфир | 26.12.2021

26.12.2021

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Главный эфир | 26.12.2021

  • Вначале было слово, потом мерч. Главные цитаты Первогоне только в истории.
  • Проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение. А дальше?
  • Саммиты, визиты, интервью. Договоренности, которые двигают экономику страны и всего СНГ. А также какие задачи поставлены новому руководству Гомельщины. Ключевые решения закрывают год.
  • Санкционная обратка. ЕС бьет по своим, но не может дотянуться до земель белорусских. Собираем новогодний стол из наших продуктов.
  • Европа, сделай огонь поменьше, цены горят! К чему привела недальновидность европолитиков? И как теперь выглядит свобода слова?
  • Какими сказками кормит Запад под Рождество. Опытная серия по полному циклу. Вакцины Made in Belarus.
  • Актуальная помощь от китайских друзей. VeroCell, пока мир атакует "омикрон", - трансформер из мира пандемии.
  • Минздрав ожидает, что к 1 января 2022 года будет привито более половины населения Беларуси.
  • Игры, которые давно переплелись с политиой. Динамовцам не привыкать к такому финскому гостеприимству.
  • Как банят Олимпиаду в Китае и почему НХЛ на самом деле не поедет в Пекин? Протас, Литвинович, Шиманович, Алимбекова. Вспоминаем триумф белорусов на спортивной арене.
  • Кто стал победителем главного музыкального проекта года. Кому покорился Х-Factor?
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