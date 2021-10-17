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Главный эфир | 17.10.2021
17.10.2021
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Главный эфир | 17.10.202117.10.2021
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
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Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 28.07.202428.07.2024
Главный эфир | 21.07.202421.07.2024
Главный эфир | 14.07.202414.07.2024
Главный эфир | 17.10.2021
- На неделе Беларусь приняла участие сразу в двух саммитах - ЕАЭС и СНГ.
- Ученые назвали новый штамм коронавируса "Му". Нашли его в начале сентября, но только сейчас эта зараза, кажется, начинает свой путь по планете. Как не впустить опасный отзвук COVID-19 в свою жизнь - обсудим.
- Они называют это "особый путь", а в ЕС просят Польшу перестать душить европейские ценности и верховенство права. Ведь так можно и профукать членство в Европейском союзе. Почему Брюссель сказал Варшаве: "Нет уж, дудки", - ответ только у нас.
- Сила политического притяжения: как перетягивают экономическое лидерство в рамки ЕАЭС и СНГ? За большими саммитами большое будущее Евразии.