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Главный эфир | 17.10.2021

17.10.2021

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Главный эфир | 17.10.2021

  • На неделе Беларусь приняла участие сразу в двух саммитах - ЕАЭС и СНГ.
  • Ученые назвали новый штамм коронавируса "Му". Нашли его в начале сентября, но только сейчас эта зараза, кажется, начинает свой путь по планете. Как не впустить опасный отзвук COVID-19 в свою жизнь - обсудим.
  • Они называют это "особый путь", а в ЕС просят Польшу перестать душить европейские ценности и верховенство права. Ведь так можно и профукать членство в Европейском союзе. Почему Брюссель сказал Варшаве: "Нет уж, дудки", - ответ только у нас.
  • Сила политического притяжения: как перетягивают экономическое лидерство в рамки ЕАЭС и СНГ? За большими саммитами большое будущее Евразии.
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