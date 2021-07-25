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Главный эфир | 25.07.2021

25.07.2021

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Главный эфир | 25.07.2021

  • В Токио стартовали летние Олимпийские игры. В эти дни мы все вместе болеем и переживаем за наших атлетов, еще следим за тем, что происходит вокруг спортивных баталий. У Игр новый девиз - теперь не только "Быстрее, выше, сильнее!", но еще и "вместе"
  • Вместе с командами из самых разных стран уже второй раз в истории выступает олимпийская сборная беженцев. Вот так реалии современного мира меняют в том числе и спорт
  • Миграционный кризис ставит наших западных соседей в неловкое положение
  • Внешняя торговля - задача номер один, а дальняя дуга - главный резерв экспорта
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