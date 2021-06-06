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Главный эфир | 06.06.2021

06.06.2021

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Главный эфир | 06.06.2021

  • Солидарность как рецепт выживаемости Союзного государства в эпоху "ледяной войны".
  • Выстраиваем новую модель регионального развития, пока Запад предлагает экономический геноцид.
  • Горькая правда для беглых: шокирующие признания Протасевича и цирковой номер от симулянта Латыпова.
  • В руках правды нет. Особенности перевода по-немецки, или Что доказывают западные СМИ с пеной у рта.
  • Кто тиражирует мусорные новости и оплачивает оппозиционный банкет при растущей безработице?
  • Какие спецслужбы стоят за белорусским протестом и почему европейские политики решают, куда летать белорусам?
  • "Васильки" сохраняют коллектив, но вынужденно меняют маршруты.
  • Сильные духом. Она мечтала стать актрисой, но главной сценой выбрала урожайные края.
  • Обладатель награды Евфросинии Полоцкой о ценностях и истоках. И первая святыня, которую стали возрождать в независимой Беларуси.
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