Громов LIVE | "Грузинская мечта" сбывается - как выбирали новую власть 03.11.2024

Выборы парламента Грузии во всех смыслах стали одним из самых ярких событий на неделе. И поскольку Грузия — это парламентская республика, выбирали по факту новую власть. А также о секрете "успеха" украинских военных - в проекте "Громов.LIVE".