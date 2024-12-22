Громов.LIVE | Самовольное оставление части в Украине. Явление приобрело рекордные масштабы 22.12.2024

СОЧ - самовольное оставление части. Аббревиатура и фраза, которые стали неотъемлемой частью вооружённых сил Украины в 2024 году. На неделе явление приобрело рекордные масштабы. Более тысячи человек из 155-й бригады под Покровском, где сейчас особенно жарко, покинули место службы и ушли в неизвестном направлении. Об этом сообщил украинский журналист Бутусов.