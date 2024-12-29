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Громов.LIVE | 2024 - год выборов, надежд и противостояния военным амбициям
29.12.2024
Уходящий 2024-й можно смело назвать годом выборов. Электоральных кампаний было 33 и прошли они в 31 стране, что примечательно, в большинстве случаев явка превысила все прогнозы. Наблюдая за тем, что происходит на нашей планете, люди с чётким пониманием ситуации стремились не допустить прихода к власти очередного ястреба, который толкнёт страну в пучину войны. Ярче всех на фоне всего списка блистали США. Эксцентричное шоу с захватывающим сюжетом, в котором было все.
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