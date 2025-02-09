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Громов.LIVE | Что такое USAID | Финансирование "майданов" | Переговоры России и Украины

09.02.2025

- Чем занимается американское агентство по международному развитию USAID? - Финансирование цветных революций - Эксплуатация Украины

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Громов.LIVE | Что такое USAID | Финансирование "майданов" | Переговоры России и Украины

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