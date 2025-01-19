Громов.LIVE | Партия мира | Очевидное, но невероятное | Лайфхак для ВСУ
19.01.2025
Продолжаются потоки по установлению мира в Украине. Как и раньше, какие-то страны делают вид, что кровопролитие должно быть остановлено, а какие-то имеют чёткое представление, с чего нужно начать. Москва, как и раньше, последовательно продвигает один из вариантов – стамбульский формат с оглядкой на ситуацию на фронтах. Однако формат не главное. Главный вопрос – это будет мир или перемирие?
Об этом и не только — в проекте "Громов.LIVE".
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17 видео
Громов.LIVE | Партия мира | Очевидное, но невероятное | Лайфхак для ВСУ
19.01.2025
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Громов LIVE | Почему Беларусь стала костью в горле для западных стран
22.09.2024
Громов.LIVE | Партия мира | Очевидное, но невероятное | Лайфхак для ВСУ