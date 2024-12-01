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Громов.LIVE | Слабоумие и отвага: Бауэр открыто заявил о превентивном ударе
01.12.2024
🔹Администрация Белого дома впервые признала снятие ограничения на удары дальнобойными ракетами по территории России. 🔹Подробности плана "Проект Алхимия". 🔹Британское издание The GRAYZONE опубликовало результаты расследования, в котором фигурируют документы, предназначенные для внутреннего пользования британской разведкой. Об этом и не только смотрите в проекте "Громов.LIVE".
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