Громов.LIVE | Слабоумие и отвага: Бауэр открыто заявил о превентивном ударе 01.12.2024

🔹Администрация Белого дома впервые признала снятие ограничения на удары дальнобойными ракетами по территории России. 🔹Подробности плана "Проект Алхимия". 🔹Британское издание The GRAYZONE опубликовало результаты расследования, в котором фигурируют документы, предназначенные для внутреннего пользования британской разведкой. Об этом и не только смотрите в проекте "Громов.LIVE".