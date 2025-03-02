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Громов.LIVE| Торговля Украиной | Редкоземельные металлы | Скандальные переговоры Трампа и Зеленского

02.03.2025

- Всю неделю Зеленский торговался с Трампом, как выгоднее продать Украину - США фокусируются на своей экономической безопасности, рассматривая возможность покупки российских ископаемых наряду с украинскими - Встреча Трампа и Зеленского обернулась скандалом, что привело к негативным последствиям для украинской стороны

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Громов.LIVE| Торговля Украиной | Редкоземельные металлы | Скандальные переговоры Трампа и Зеленского

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