- Всю неделю Зеленский торговался с Трампом, как выгоднее продать Украину - США фокусируются на своей экономической безопасности, рассматривая возможность покупки российских ископаемых наряду с украинскими - Встреча Трампа и Зеленского обернулась скандалом, что привело к негативным последствиям для украинской стороны

Громов.LIVE| Торговля Украиной | Редкоземельные металлы | Скандальные переговоры Трампа и Зеленского

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