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Громов.LIVE | Защита свободного мира в Арктике | Имперские амбиции Трампа

12.01.2025

- По какой причине Трамп хочет забрать у Дании остров? - Нерушимость границ - Арктика - единственное место, где на сегодняшний день США единолично не могут эффективно противостоять России

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Громов.LIVE | Защита свободного мира в Арктике | Имперские амбиции Трампа