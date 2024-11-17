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Катюшин расчет | Европа для грустных: почему жители стран Прибалтики переезжают в Беларусь
17.11.2024
Сегодняшнее руководство ЕС - абсолютно далекие от дипломатии люди. И простых жителей такие боссы начинают раздражать. Они не просто смотрят в сторону Беларуси, а на деле доказывают остальным, что Беларусь - земля, где комфортно жить. И чем дальше, тем больше желающих. - К чему привела токсичная политика Запада? - Почему европейцы готовы покинуть родину?
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