Как экстремисты планируют сорвать выборы в Беларуси? Отчаянные попытки беглых 25.01.2025

Пока белорусы выбирают будущее своей страны, за границей беглые экстремистские ячейки готовят план, как сделать так, чтоб у коллективного Запада была почва этот выбор не признать. Уже разработаны программы по дискредитации. Естественно, не без участия европейских политиков, которые по календарному плану уже делают заявления о якобы нечестности выборов, хотя основной день голосования только завтра. Помаршрутно и поминутно прописаны шабаши за границей, по датам — заявления политиков и европейских структур. Выделены гранты. Однако не всё гладко. Об отчаянных попытках беглых, их неудачах и планах — в рубрике Екатерины Тихомировой.