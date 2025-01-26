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Катюшин расчет | Информационные фейки! Как распознать ложные новости в интернете?

26.01.2025

В эпоху цифровизации грани стираются и становится всё сложнее определить - где правда, а где ложь. Быстрая передача информации и широкий охват аудитории. Вспомним Гонконг, где для раскачивания общества использовали мессенджеры... Или 2020-й в нашей стране, когда через мир виртуальный управляли и координировали сознанием людей. Подробности расскажет Екатерина Тихомирова в рубрике "Катюшин расчёт".

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Катюшин расчет | Информационные фейки! Как распознать ложные новости в интернете?

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