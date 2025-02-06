Катюшин расчет | Исчезающая Прибалтика: демографический кризис и его последствия 06.02.2025

Прибалтика сталкивается с критической ситуацией: население стремительно уменьшается, а рождаемость достигает исторического минимума. - Как за два десятилетия численность населения Латвии снизилась на 30%, а прогнозы на будущее становятся все более мрачными? - Что думают сами латыши о состоянии дел в стране? Как они объясняют падение рождаемости и массовую эмиграцию? - Почему Латвия и соседние страны выбирают военное укрепление вместо социальной поддержки?