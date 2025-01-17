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Катюшин расчет | Истерия на Западе: ЛГБТ-пропаганда атакует детскую психику

17.01.2025

Радужная пропаганда разрушает психику детей на Западе. Им предлагают выбрать пол для самоопределения или "пробуждения", как это называют в "просвещенном" лексиконе. Левоцентристы говорят: это новый виток человеческой эволюции... Дети мечтают о смене пола, а фармацевтические компании зарабатывают капиталы. В теме разобралась Екатерина Тихомирова. Подробности смотрите в новом выпуске рубрики "Катюшин расчет".

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Катюшин расчет | Истерия на Западе: ЛГБТ-пропаганда атакует детскую психику

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