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Катюшин расчет | Худший кошмар Польши сбывается. Что будет если Россия и США договорятся?
16.03.2025
Евросоюз постепенно из экономического блока превращается в военный. Потянет ли он самостоятельно без спонсирования США (даже в кредит) финансовую нагрузку, которую задумала госпожа главный гинеколог Европы? Панический страх сегодня у Польши, которая считалась передовиком в исполнении американской воли. Если США и Россия договорятся о территориальных уступках со стороны Украины, то это "разрушит давнюю цель Польши - сдерживать Россию". И вот тут она может столкнуться один на один "с врагом", которого сама себе создала, полагает европейское аналитическое агентство. И выражаясь языком Трампа, у Польши нет козырей, а вот так называемые союзники (Франция и Британия), как это было в истории не раз, просто отойдут в сторону и кинут Польшу с ее военной арией. Подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.
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Катюшин расчет | Худший кошмар Польши сбывается. Что будет если Россия и США договорятся?
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