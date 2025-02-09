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Катюшин расчет | Крах USAID: грантоеды в панике. На что тратились американские налоги?

09.02.2025

Поистине "Игра престолов" развернулась в США вокруг закрытия или реорганизации Агентства по международному развитию. Во всяком случае, сейчас работа USAID приостановлена. А ведь речь идёт о структуре, которая много лет выполняла роль мягкой силы американской внешней политики. Миллиарды долларов уходили на создание пятых колонн в странах-мишенях. Разгром USAID вызвал панику у "грантоедов" во всем мире. А в сеть слили подробности, на что тратились американские налоги. Трамп и его соратники уверены: агентство не делало Америку великой. О мягкой силе грубой американской гегемонии — в рубрике Екатерины Тихомировой.

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Катюшин расчет | Крах USAID: грантоеды в панике. На что тратились американские налоги?

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