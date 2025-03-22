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Катюшин расчет | Кровь белорусских детей на руках украинских и латышских коллаборационистов

22.03.2025

Хатынь — одна из многих белорусских деревень, которые были уничтожены фашистами и их пособниками во время оккупации. По сей день на карте сожженных деревень появляются новые точки, некоторые постигла участь Хатыни. К участию в карательных экспедициях фашисты привлекали легионеров СС — украинских коллаборационистов и латышских. В современной Латвии бывшие латышские легионеры СС рассматриваются как национальные герои. Их признают таковыми не только праворадикальные организации, но и сама государственная власть. Легионеров СС пытаются выставить борцами против "советской оккупации", а зверства, которые творили они против мирного населения, предпочитают замалчивать. На прошлой неделе, например, в Риге воздали почести латышскому легиону Ваффен СС.

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Катюшин расчет | Кровь белорусских детей на руках украинских и латышских коллаборационистов

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