Правители Литвы, Латвии и Эстонии в очередной раз обманули людей. Обещали, что подключение к энергосистеме ЕС обойдется в "плюс один-два евро" к счетам за электричество, но цены взлетели в три-четыре раза. За три десятилетия "свободы" и независимости Прибалтика существенно потеряла в численности населения. Чиновники Латвии своеобразно решили бороться с выездом на Восток своих граждан. Все подробности латвийской борьбы — в рубрике Екатерины Тихомировой.

Катюшин расчет | Латвийцы выбирают Беларусь: запугивания войной больше не работают

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