Катюшин расчет | ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ БЕГЛЫХ! "Многочисленные" бчб-протесты не удались 27.01.2025

БЧБ-экстремистам, чьё существование напрямую зависит от подачек Запада, для продолжения финансирования остро необходимо было создать негативную картинку и негативный имидж белорусских выборов. Был чётко разработанный план. Однако провал. На заграничные митинги едва собралось 500 человек. Это не в одной стране, а везде, где есть НКО и НПО с белорусским уклоном и иностранным финансированием. В Эстонии на акцию, например, вышло всего 2 человека. В Варшаве пришлось выставлять кадр так, чтобы отчитаться о массовости. По такому методу же работали и в 2020-ом. Екатерина Тихомирова о том, как лепили фейки за десятки тысяч евро.