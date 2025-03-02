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Катюшин расчет| Редкоземельные ресурсы: Украина на распродаже! Кто на самом деле владеет черноземом?

02.03.2025

Визит Зеленского в США закончился громким скандалом. Подписание сделки по редкоземельным ресурсам было отменено. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня. Денег на войну американцы не предоставили. Это сделала Британия. Запад борется не за Киев, а за полезные ископаемые на триллионы долларов. Зеленский выставляет на торги то последнее, что осталось от Украины. Раздав земли, теперь запускают руку и в недра. 40% украинских земель (черноземов) уже скуплены иностранными корпорациями.

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Катюшин расчет| Редкоземельные ресурсы: Украина на распродаже! Кто на самом деле владеет черноземом?

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