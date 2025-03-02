Визит Зеленского в США закончился громким скандалом. Подписание сделки по редкоземельным ресурсам было отменено. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня. Денег на войну американцы не предоставили. Это сделала Британия. Запад борется не за Киев, а за полезные ископаемые на триллионы долларов. Зеленский выставляет на торги то последнее, что осталось от Украины. Раздав земли, теперь запускают руку и в недра. 40% украинских земель (черноземов) уже скуплены иностранными корпорациями.

Катюшин расчет| Редкоземельные ресурсы: Украина на распродаже! Кто на самом деле владеет черноземом?

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a41c4a49-e6ca-41d7-b3ed-3c1f83d57254/conversions/3f878f23-0923-4e35-827f-3a75e9a8c366-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a41c4a49-e6ca-41d7-b3ed-3c1f83d57254/conversions/3f878f23-0923-4e35-827f-3a75e9a8c366-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a41c4a49-e6ca-41d7-b3ed-3c1f83d57254/conversions/3f878f23-0923-4e35-827f-3a75e9a8c366-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a41c4a49-e6ca-41d7-b3ed-3c1f83d57254/conversions/3f878f23-0923-4e35-827f-3a75e9a8c366-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Визит Зеленского в США закончился громким скандалом. Подписание сделки по редкоземельным ресурсам было отменено. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня. Денег на войну американцы не предоставили. Это сделала Британия. Запад борется не за Киев, а за полезные ископаемые на триллионы долларов. Зеленский выставляет на торги то последнее, что осталось от Украины. Раздав земли, теперь запускают руку и в недра. 40% украинских земель (черноземов) уже скуплены иностранными корпорациями.