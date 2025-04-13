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Катюшин расчет | Трамп запустил механизм раздела Украины! Кому что достанется от Незалежной?13.04.2025
Катюшин расчет | Каких врагов нажил Зеленский? У Украины будет новый президент?06.04.2025
Катюшин расчет | Польские интрижки: на пороге президентских выборов01.04.2025
Катюшин расчет | Кровь белорусских детей на руках украинских и латышских коллаборационистов22.03.2025
Катюшин расчет| В полной зависимости: какие последствия ожидают Латвию в случае выхода из Евросоюза?17.03.2025
Катюшин расчет | Худший кошмар Польши сбывается. Что будет если Россия и США договорятся?16.03.2025
Катюшин расчет| Редкоземельные ресурсы: Украина на распродаже! Кто на самом деле владеет черноземом?02.03.2025
Катюшин расчет | Цена расплаты для Зеленского! Половина украинских ресурсов должна принадлежать США23.02.2025
Катюшин расчет | Латвийцы выбирают Беларусь: запугивания войной больше не работают16.02.2025
Катюшин расчет | Крах USAID: грантоеды в панике. На что тратились американские налоги?09.02.2025
Катюшин расчет | Исчезающая Прибалтика: демографический кризис и его последствия06.02.2025
Катюшин расчет | ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ БЕГЛЫХ! "Многочисленные" бчб-протесты не удались27.01.2025
Катюшин расчет | Информационные фейки! Как распознать ложные новости в интернете?26.01.2025
Катюшин расчет | Как экстремисты планируют сорвать выборы в Беларуси? Отчаянные попытки беглых25.01.2025
Катюшин расчет | Истерия на Западе: ЛГБТ-пропаганда атакует детскую психику17.01.2025
Катюшин расчет | Разрушенную карьера и ненависть со стороны местных. Как Польша приняла беглых?26.12.2024
Катюшин расчет | Ордер на Нетаньяху: США против НАТО? | Правосудие на игле американского доллара12.12.2024
Катюшин расчет | Вскрылись детали польского плана по захвату Беларуси08.12.2024
Катюшин расчет | От Майдана к распродаже: как продавалась украинская земля?29.11.2024
Катюшин расчет | В Германии разработали секретный план подготовки к войне27.11.2024
Катюшин расчет | Трамп запустил механизм раздела Украины! Кому что достанется от Незалежной?
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