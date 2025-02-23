США твердо намерены компенсировать убытки, которые понесли от украинского конфликта. Полезные ископаемые должны стать "эквивалентом" потраченного Вашингтоном на поддержку киевских властей. Хотя уже сегодня Трамп заявил: "редкоземельные металлы, нефть и все, что можем получить". Соглашение по минералам составлено, и как сообщают СМИ - сумма сопоставима с репарациями, которую Германия выплачивала по итогам Первой мировой войны. А ведь напомним, Зеленский сам пытался заманить новую администрацию США украинскими недрами.

Катюшин расчет | Цена расплаты для Зеленского! Половина украинских ресурсов должна принадлежать США

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