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Катюшин расчет | Цена расплаты для Зеленского! Половина украинских ресурсов должна принадлежать США
23.02.2025
США твердо намерены компенсировать убытки, которые понесли от украинского конфликта. Полезные ископаемые должны стать "эквивалентом" потраченного Вашингтоном на поддержку киевских властей. Хотя уже сегодня Трамп заявил: "редкоземельные металлы, нефть и все, что можем получить". Соглашение по минералам составлено, и как сообщают СМИ - сумма сопоставима с репарациями, которую Германия выплачивала по итогам Первой мировой войны. А ведь напомним, Зеленский сам пытался заманить новую администрацию США украинскими недрами.
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Катюшин расчет | Цена расплаты для Зеленского! Половина украинских ресурсов должна принадлежать США
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