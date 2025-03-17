3.62 BYN
3.15 BYN
3.42 BYN
Катюшин расчет| В полной зависимости: какие последствия ожидают Латвию в случае выхода из Евросоюза?
17.03.2025
- С начала 2025 года латвийцы переживают экономические и социальные испытания, которые ставят под сомнение их будущее. - От заброшенных приграничных деревень до растущих цен на основные продукты - рассмотрим, как действующая политика и экономическая зависимость страны влияют на жизнь людей. - Каковы перспективы Латвии в этом контексте?
Выпуски
20 видео
Катюшин расчет| В полной зависимости: какие последствия ожидают Латвию в случае выхода из Евросоюза?17.03.2025
Катюшин расчет | Худший кошмар Польши сбывается. Что будет если Россия и США договорятся?16.03.2025
Катюшин расчет| Редкоземельные ресурсы: Украина на распродаже! Кто на самом деле владеет черноземом?02.03.2025
Катюшин расчет | Цена расплаты для Зеленского! Половина украинских ресурсов должна принадлежать США23.02.2025
Катюшин расчет | Латвийцы выбирают Беларусь: запугивания войной больше не работают16.02.2025
Катюшин расчет | Крах USAID: грантоеды в панике. На что тратились американские налоги?09.02.2025
Катюшин расчет | Исчезающая Прибалтика: демографический кризис и его последствия06.02.2025
Катюшин расчет | ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ БЕГЛЫХ! "Многочисленные" бчб-протесты не удались27.01.2025
Катюшин расчет | Информационные фейки! Как распознать ложные новости в интернете?26.01.2025
Катюшин расчет | Как экстремисты планируют сорвать выборы в Беларуси? Отчаянные попытки беглых25.01.2025
Катюшин расчет | Истерия на Западе: ЛГБТ-пропаганда атакует детскую психику17.01.2025
Катюшин расчет | Разрушенную карьера и ненависть со стороны местных. Как Польша приняла беглых?26.12.2024
Катюшин расчет | Ордер на Нетаньяху: США против НАТО? | Правосудие на игле американского доллара12.12.2024
Катюшин расчет | Вскрылись детали польского плана по захвату Беларуси08.12.2024
Катюшин расчет | От Майдана к распродаже: как продавалась украинская земля?29.11.2024
Катюшин расчет | В Германии разработали секретный план подготовки к войне27.11.2024
Катюшин расчет | Европа для грустных: почему жители стран Прибалтики переезжают в Беларусь17.11.2024
Катюшин расчет | Провальная политика Европы: правящие партии теряют свои голоса13.11.2024
Катюшин расчет | Мнение народа не в счет: Вашингтон и Брюссель раскачивают грузинское общество03.11.2024
Катюшин расчет | Визовая мафия: польский МИД за взятки выдал 366 тыс. виз мигрантам из Азии и Африки20.10.2024
Катюшин расчет| В полной зависимости: какие последствия ожидают Латвию в случае выхода из Евросоюза?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc5d0a99-a0a3-4ecd-b804-0d1b097c6a91/conversions/d3ced3ef-51ab-468a-8b2f-cedac8dac910-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc5d0a99-a0a3-4ecd-b804-0d1b097c6a91/conversions/d3ced3ef-51ab-468a-8b2f-cedac8dac910-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc5d0a99-a0a3-4ecd-b804-0d1b097c6a91/conversions/d3ced3ef-51ab-468a-8b2f-cedac8dac910-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc5d0a99-a0a3-4ecd-b804-0d1b097c6a91/conversions/d3ced3ef-51ab-468a-8b2f-cedac8dac910-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by- С начала 2025 года латвийцы переживают экономические и социальные испытания, которые ставят под сомнение их будущее. - От заброшенных приграничных деревень до растущих цен на основные продукты - рассмотрим, как действующая политика и экономическая зависимость страны влияют на жизнь людей. - Каковы перспективы Латвии в этом контексте?