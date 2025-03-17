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Катюшин расчет| В полной зависимости: какие последствия ожидают Латвию в случае выхода из Евросоюза?

17.03.2025

- С начала 2025 года латвийцы переживают экономические и социальные испытания, которые ставят под сомнение их будущее. - От заброшенных приграничных деревень до растущих цен на основные продукты - рассмотрим, как действующая политика и экономическая зависимость страны влияют на жизнь людей. - Каковы перспективы Латвии в этом контексте?

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Катюшин расчет| В полной зависимости: какие последствия ожидают Латвию в случае выхода из Евросоюза?

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