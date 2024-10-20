Катюшин расчет | Визовая мафия: польский МИД за взятки выдал 366 тыс. виз мигрантам из Азии и Африки 20.10.2024

Польшу продолжает трясти от крупнейшей коррупционной аферы по продажам виз в Евросоюз. Этот скандал разгорелся еще год назад. А на днях были раскрыты детали схемы. Оказалось, что предыдущее правительство одной рукой боролось с так называемым наплывом нелегалов в Польшу, тянуло деньги из бюджета на строительство дорогостоящего забора, а другой – за взятки позволяло сотням тысяч мигрантов без каких-либо оснований в ускоренном порядке пересекать границу ЕС. 366 тысяч виз было продано только мигрантам из мусульманских стран. Все подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.