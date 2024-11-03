Катюшин расчет | Мнение народа не в счет: Вашингтон и Брюссель раскачивают грузинское общество 03.11.2024

В Грузии снова запахло протестными розами. После прошедших парламентских выборов в стране – волна недовольств. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", которая с курсом на нейтральный статус и в отношениях с Западом, и в отношениях с Россией. Однако Вашингтон и Брюссель выбор грузинского народа не устраивает. А когда Запад что-то не устраивает, он создаёт протестные улицы, чтобы маленькое, но крикливое меньшинство забирало власть в свои руки. Курс за мечтой, и почему эта мечта не устраивает демократию - подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.