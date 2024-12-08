Вскрылись детали польского плана по захвату Беларуси — почему вмешательство обречено на провал? 08.12.2024

Варшава уже полным ходом готовится к срыву президентских выборов в Беларуси. Об этом пишет польский политолог Ханна Крамер, отмечая, что и в этот раз "мягкое влияние" не пройдет. Население поддерживает действующую власть, посадить марионеточное правительство не получится. Польша это понимает и готовится к силовому захвату. Белорусские экстремисты-боевики проходят обучение в Познани, а также Прибалтике и обкатывают навыки в Украине. О том, что подобный сценарий рассматривается, сообщает и белорусская разведка, и российская. Последняя отмечает, за подготовкой стоят спецслужбы США и Великобритании.