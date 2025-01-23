На контроле Президента | Качество питьевой воды в Беларуси: решение проблемы превышения железа 23.01.2025

Как в Беларуси решается проблема превышения уровня железа в артезианской воде? Питьевая вода безопасная и полезная. Беларусь входит в топ-40 мирового рейтинга по её качеству. По индексу экологической эффективности Беларусь находится еще выше - на 32-й позиции. Сегодня большой проблемой является многократное превышение уровня железа и марганца в артезианской воде, хотя это отчасти её природное свойство. До 2025 года была поставлена задача решить этот вопрос во всех регионах страны.