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На контроле Президента | Как не стать жертвой мошенников? Опасные схемы аферистов

06.03.2025

В госконтроле рассказали о новой схеме вербовки дропов. Преступники стали вывозить белорусов в соседнюю страну, чтобы там открывать на них банковские карты. К этому моменту уже установлено три сотни человек, согласившихся стать пособниками мошенников.

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На контроле Президента | Как не стать жертвой мошенников? Опасные схемы аферистов

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