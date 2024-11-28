На контроле Президента | Куда движется Беллегпром и всё ли так хорошо на белорусских фабриках? 28.11.2024

"Беллегпром" увеличил экспорт товаров в страны дальней дуги более чем на 57 %. Концерн меняет приоритеты и делает ставку не на ткани, а на готовые изделия. Жёсткая конкуренция на внешних рынках диктует свои правила. И это максимальная роботизация. При этом нашим производителям важно не только снизить затраты, но и сохранить качество. - Куда привели отечественный легпром ленты сотрудничества? - Удаётся ли белорусским фабрикам соблюсти баланс: красиво, бюджетно и качественно? - От каких материалов белорусы не откажутся никогда?