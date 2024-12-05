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На контроле Президента | Молочная продукция - национальный бренд Беларуси | Успех отрасли

05.12.2024

Беларусь - мировой лидер в молочной промышленности. Входим в пятерку крупнейших производителей и экспортёров. География продаж - порядка 60-ти стран. Ежегодно только на молочке мы зарабатываем более 2-ух с половиной миллиардов долларов! Успех создают многие факторы. Это и строгое соблюдение технологий, и надёжная кормовая база. Контроль здесь ведётся на всех этапах.

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На контроле Президента | Молочная продукция - национальный бренд Беларуси | Успех отрасли