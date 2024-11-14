Убрать заброшенные здания: порядок на сельскохозяйственных объектах 14.11.2024

Снос старых сельхозобъектов. До финала большой работы по наведению порядка на сельхоз объектах осталось чуть более года. За это время еще нужно снести как минимум 2365 неиспользуемых и старых строений. Убрать заброшенные здания - поручение Главы государства. Корреспонденты "Первого информационного" вместе с Госконтролем изучили ход работ.