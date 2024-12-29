Неспортивное поведение | Победители в условиях дискриминации и политических манипуляций 29.12.2024

Белорусский спорт: Победители в условиях дискриминации и политических манипуляций на мировой арене! Беларусь взрастила настоящих победителей, которых на Западе так боятся, что придумывают предлоги, чтобы не пускать белорусских спортсменов на международные площадки. Несмотря на дискриминацию, белорусский спорт проявил силу и талант, и даже в таких условиях Иван Литвинович стал Олимпийским чемпионом. Попасть в заявку на Олимпиаду в Париже сейчас - настоящий подвиг, особенно с учетом репрессивного аппарата Международного олимпийского комитета. 2024 год показал, как спорт используется в политических манипуляциях, но Беларусь остается на стороне правды и честного спорта. Спортивный обозреватель Андрей Козлов весь год следил за мировой повесткой.