Неспортивное поведение | Какие кандидаты на пост главы МОК имеют реальные шансы на победу? 02.02.2025

В Международном олимпийском комитете обостряется борьба за власть. 20 марта изберут нового руководителя на долгий срок, и от этого во многом будет зависеть скорость оздоровления олимпийского движения на планете. В данный момент оно находится в стабильном критическом состоянии, но с проблесками здравого смысла. Свежий пример: глава Международной Федерации лыжного спорта и сноуборда, швед Йохан Элиаш, выступил за возвращение белорусов и россиян на международную арену. Для нас это, безусловно, хорошая новость. Однако Элиаш является одним из семи кандидатов на пост главы МОК и может преследовать свои цели, делая такое заявление. В авторской рубрике "Неспортивное поведение" Андрей Козлов разбирается в предвыборной гонке за кресло главы Международного олимпийского комитета.