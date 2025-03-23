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Неспортивное поведение | Русофобия покидает Олимпийский комитет
23.03.2025
Русофобия покидает Олимпийский комитет. Неспортивное поведение. Главный эфир Движение в Олимпийском. Томас Бах освобождает пост и впервые во главе МОК становится женщина Кирсти Ковентри. Станет ли она самостоятельной в принятии решений, либо как Томас Бах – будет отрабатывать политический заказ – покажет время. Ковентри — титулованная спортсменка с олимпийским золотом в плавании. Она уже выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов.
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Неспортивное поведение | Русофобия покидает Олимпийский комитет
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