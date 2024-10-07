План Б | Демонтаж Игналинской АЭС: ждать ли экологической катастрофы? 07.10.2024

АЭС - большая удача для любой страны, но куда большая ответственность! Литва: масштабный проект Советского союза, который сулил нашим соседям самодостаточную безбедную жизнь. В 1991 году Игналинская АЭС производила 60 % всей электроэнергии республики. 1993-й стал рекордным для их ядерной энергетики: станция произвела 88,1% от всей литовской электроэнергии. Этот показатель был включён в Книгу рекордов Гиннесса. • Как такой проект может привести к экологической катастрофе? • По какому пути решила идти другая соседка, Польша?